Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia previsto per la prossima settimana

L'attesa per lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia si intensifica, con Kiev che conferma la prossima settimana come possibile data. Nonostante le pressioni esterne e le tensioni sui parametri del processo, l'Ucraina ribadisce il suo impegno nel rispettare gli accordi di Istanbul. Questa delicata operazione potrebbe rappresentare un passo cruciale verso la de-escalation. L'avvio delle misure di rimpatrio basate sui risultati dei negoziati di Istanbul è...

Kiev ha annunciato che lo scambio di prigionieri con la Russia avverrĂ la "prossima settimana". L' Ucraina "sta subendo pressioni informative e tentativi di dettare unilateralmente i parametri del processo di scambio. Stiamo rispettando scrupolosamente gli accordi raggiunti a Istanbul ", ha affermato il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov. "L'avvio delle misure di rimpatrio basate sui risultati dei negoziati di Istanbul è previsto per la prossima settimana, come comunicato alle persone autorizzate martedì. Tutto sta procedendo secondo i piani, nonostante il gioco sporco dell'informazione del nemico", ha riferito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia previsto per la prossima settimana

