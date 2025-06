Scalata Castiglione-San Pellegrino 23esima edizione della corsa in salita Foto e classifica

Vivi l’emozione della 23ª Scalata all’Alpe, la gara in salita più amata della Toscana, che quest’anno ha regalato emozioni uniche tra il sole estivo e l’arrivo tra le nuvole. Alessio Terrasi e Nina Gulino si sono distinti, scrivendo il loro nome nel register d’onore di questa sfida impegnativa. Scopri le foto, la classifica finale e i momenti salienti di questa manifestazione imperdibile per gli amanti della corsa in salita.

Castiglione di Garfagnana (Lucca), 8 giugno 2025 – Sono stati Alessio Terrasi (G.P. Parco Alpi Apuane) e Nina Gulino (Atletica Castello) a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della 23ª Scalata all’Alpe, gara simbolo della corsa in salita toscana, disputata in una giornata dai tratti estivi ma con l’arrivo immerso nelle nuvole, quasi a sottolineare l’impresa degli atleti. Il G.P. Parco Alpi Apuane si aggiudica anche il Memorial Giuseppe Tagliasacchi, grazie al miglior punteggio ottenuto con i primi cinque atleti classificati nella prova maschile, confermando una volta di più la solidità del proprio collettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scalata Castiglione-San Pellegrino, 23esima edizione della corsa in salita. Foto e classifica

In questa notizia si parla di: Scalata Castiglione Corsa Salita

Scalata all’Alpe di San Pellegrino: sfida tra i grandi dell'atletica leggera - La XXIII edizione della Scalata all’Alpe di San Pellegrino vede sfidarsi grandi nomi dell'atletica per battere record storici. lanazione.it scrive

Scalata Castiglione-San Pellegrino, le foto e la classifica - Castiglione Garfagnana (Lucca), 17 giugno 2019 - Centoquaranta specialisti della corsa in montagna si sono sfidati alla diciassettesima edizione della scalata ... corsa in salita che parte ... Da lanazione.it

Corsa in salita, duecento atleti pronti a «scalare» il Pirellone - La scalata dei grattacieli è una «specialità ... il sei volte campione del mondo di corsa in salita che ha trionfato sul PIrellone già due anni fa. TRa le donne invece è attesa la bergamasca ... Riporta ilgiornale.it