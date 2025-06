Scacco Matto di Lucia Sforza presentato alla Biblioteca Comunale

La Biblioteca Comunale si anima nuovamente con appuntamenti imperdibili, tra arte, libri e cultura. Dopo il successo della presentazione di "Scacco Matto" di Lucia Sforza, torna la rassegna Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata dal Maestro Michele Letizia con l’UNAC Campania. Segnate in agenda il 10 giugno 2025: un evento unico che promette di affascinare e coinvolgere tutti gli appassionati di cultura e spettacolo. Non mancate!

