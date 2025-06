Saw rivoluzione Blumhouse | il creatore originale torna e la saga horror è pronta a rinascere

James Wan torna a lavorare su Saw con Blumhouse: parte nuova era per la saga horror cult horror con 10 film all’attivo. Negli ultimi vent’anni, pochi franchise hanno segnato il genere horror come Saw. Nato nel 2004 da un’idea di James Wan e Leigh Whannell, il film è stato il primo tassello di un universo narrativo intricato e disturbante, che ha ridefinito il concetto di “horror psicologico” e ha creato un’icona pop: quella di Jigsaw aka John Kramer aka l’Enigmista. Ora, a distanza di oltre due decenni dal primo capitolo e dieci capitoli dopo, la saga si appresta a vivere una nuova era grazie all’intervento di Blumhouse Productions. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Saw, rivoluzione Blumhouse: il creatore originale torna e la saga horror è pronta a rinascere

Blumhouse sta per avere tra le mani la saga horror di Saw, con la notizia di James Wan di nuovo coinvolto che apre la strada a nuove prospettive.

