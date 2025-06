Savona Juventus | il difensore potrebbe dividere la sua strada da quella dei bianconeri! Questa prospettiva sarebbe un diktat di…Cosa filtra sul suo futuro

Il futuro di Savona Juventus si configura come un incrocio cruciale: il difensore potrebbe dover salutare i bianconeri, deciso da una strategia finanziaria della squadra. La Juventus, infatti, prepara un mercato all'insegna delle cessioni per rinforzare le casse e puntare su nuovi arrivi. Tra queste operazioni, spunta il nome di Savona, il cui destino sembra ormai segnato. Ma cosa riserva il suo futuro? Resta da scoprire.

