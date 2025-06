Savino Del Bene | conferme e partenze per la nuova stagione tra campionato e Mondiale per club

Savino Del Bene si prepara a vivere una stagione ricca di emozioni e sfide, tra conferme e nuovi arrivi. La squadra, già vicecampione d’Europa, sta rinnovando il suo roster per affrontare con determinazione campionato, Coppa Italia, Champions League e il debutto nel Mondiale per club. Con otto conferme già ufficializzate, il team si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successi e passione. La sfida è lanciata: pronti a seguire ogni passo di questa avventura?

Fra conferme e partenze, e in attesa dei nuovi arrivi, la Savino Del Bene sta (ri)componendo la squadra vicecampione d’Europa per la nuova stagione che la vedrà impegnata, oltre che in campionato, Coppa Italia e Champions League, per la prima volta anche nel Mondiale per club. Iniziamo dalle conferme. Al momento ne sono state ufficializzate otto. A partire dalla diagonale, con Maja Ognjenovic - 41 anni ad agosto e cinque partecipazioni olimpiche alle spalle - in regia e la ventiduenne medaglia d’oro ai Giochi di Parigi Kate Antropova - miglior realizzatrice dello scorso campionato e al top anche nella classifica degli ace -, in posto due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Savino Del Bene: conferme e partenze per la nuova stagione tra campionato e Mondiale per club

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Conferme Savino Bene Partenze

Savino Del Bene: conferme e partenze per la nuova stagione tra campionato e Mondiale per club - Fra conferme e partenze, e in attesa dei nuovi arrivi, la Savino Del Bene sta (ri)componendo la squadra vicecampione d’Europa per la nuova stagione che la vedrà impegnata, oltre che in campionato, ... Si legge su msn.com

Savino Del Bene conferma Gaspari e Kántor per la stagione 2025-2026 - La Savino Del Bene rinnova la fiducia a Gaspari e Kántor per puntare in alto nella prossima stagione di volley. La stagione 2025-2026 della Savino Del Bene riparte dallo staff. La società ha ... Scrive lanazione.it

Savino del Bene con Conegliano per il remake della finale scudetto - SCANDICCI – Match importante, da diversi punti di vista, per la Savino Del Bene Scandicci ... tecnica non ha subito variazioni, con la conferma di Santarelli al suo ottavo anno consecutivo ... Come scrive msn.com

Volley: Coppa Italia, Imoco a Bologna - TG Plus SPORT Treviso