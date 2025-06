Sasco Scandiano in finale scudetto | battuto Hockey Trissino 4-1

La Sasco Scandiano conquista la finale scudetto con una vittoria schiacciante 4-1 contro l'Hockey Trissino, dimostrando determinazione e abilità in campo. Questa impresa segna un momento storico per il team, pronto ora a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dello sport. La passione dei giocatori e il sostegno dei tifosi alimentano la corsa verso il titolo: la Sasco Scandiano vince la…

SASCO SCANDIANO 4 HOCKEY TRISSINO 1 ROTELLISTICA SCANDIANESE: Teli, Berti, Sarmiento, De Stefano, Yacanto; Calìa, Gimeno, Gallotta, Pisati. All. Calìa. HOCKEY TRISSINO: Rossato, Boscaro, Cazzola, S. Bertinato, Rubega; Sartori, Cailotto, Mecenero, Sanson. All. Carlo Bertinato. Arbitri: Giovine e Marinelli. Reti: pt 9.45 Cazzola, 22.28 Gimeno; st 1.30 Berti (rig.), 21.38 Sarmiento, 22.56 Berti. Ed è finale scudetto: la Sasco Scandiano vince la prima gara della final four di Matera per 4 a 1 contro un indomito Trissino e si guadagna il posto nella finale del campionato femminile di hockey su pista contro la vincente di Matera-Valdagno, finita a tarda notte e con le padrone di casa comunque super favorite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sasco Scandiano in finale scudetto: battuto Hockey Trissino 4-1

