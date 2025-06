sarebbe bello farci un giro

esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e scoperte. Camminare tra le vie di Modena, tra arte, storia e sapori autentici, ci ha fatto sentire parte di qualcosa di speciale. Questa città è un tesoro nascosto che merita di essere scoperto e vissuto, lasciando nel cuore ricordi indelebili per tutta la famiglia. Un’avventura che consiglio a chiunque voglia immergersi nella bellezza italiana.

Mauro Pantanelli, papà appassionato, è venuto in gita a Modena con la famiglia ed in particolare con il figlio Alberto. "Siamo venuti a Modena per un breve soggiorno culturale e con grande sorpresa ci siamo imbattuti in questa esposizione stupenda, all’inizio ci siamo sentiti un po’ spaesati, non conoscendo bene il luogo. Ma poi è stato molto semplice esplorare le piazze, abbiamo seguito il flusso degli altri turisti. È stata comunque una bellissima esperienza, siamo sorpresi" Alberto, accanto al papà, ha aggiunto: "personalmente sono rimasto colpito dal modello esposto della scuderia Lotus. Sarebbe ancora più bello poter fare un giro per Modena su una di queste auto, accompagnati da qualche pilota professionista". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it