saranno rifatti i 3 chilometri di strada che portano a libbiano

Libbiano, frazione di Peccioli, si prepara a un’importante trasformazione: i tre chilometri di strada che collegano la comunità al cuore del paese saranno completamente rifatti. Un intervento che non solo migliorerà la viabilità e la sicurezza, ma rafforzerà il senso di appartenenza e il valore di questa splendida frazione. Con l’approvazione del progetto esecutivo, i lavori stanno per partire, portando nuova vita e vitalità a Libbiano.

