Sarabanda Celebrity chi si sfiderà l’8 giugno 2025?

Prepariamoci a un grande ritorno: il 8 giugno 2025, su Italia 1, torna Sarabanda Celebrity, lo show che ha fatto emozionare intere generazioni! Con Enrico Papi alla guida, otto VIP si sfideranno in una battaglia all’ultimo brano, tra giochi musicali classici e innovativi. Chi saranno i coraggiosi protagonisti di questa emozionante sfida? Scopriamolo insieme, perché questa sarà una serata da non perdere!

Torna in prima serata su Italia 1 lo storico show di Enrico Papi, che vedrà sfidarsi 8 VIP divisi in due squadre tra giochi musicali classici e nuovi, in una gara all'ultima nota. 🔗 Leggi su Ildifforme.it