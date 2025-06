Sara-Jasmine-Jannik a voi! Stamattina la finale di doppio femminile al Roland Garros Nel pomeriggio Sinner-Alcaraz

Questa giornata di Roland Garros si preannuncia storica per l’Italia, con emozioni che tengono il cuore in fermento. Sara Errani e Jasmine Paolini dominano nel doppio femminile, mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a sfidarsi nel singolare maschile, promettendo un duello di altissimo livello che entrerà nella leggenda del tennis internazionale. Un pomeriggio all’insegna dell’agonismo e della passione che non potrete perdere!

Il Roland Garros entra nel vivo con una giornata senza eguali per l'Italia. Nel doppio femminile, l'incredibile tandem formato da Sara?Errani e Jasmine?Paolini torna in finale dopo il successo netto contro AndreevaShnaider (6?0,?6?1), consolidando una leadership affermata in stagione sulla terra battuta. Non meno straordinaria la performance nel singolare maschile: Jannik?Sinner si.

