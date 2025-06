Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel doppio al Roland Garros

Un’emozione indescrivibile ha coinvolto il mondo del tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il loro primo titolo Slam al Roland Garros 2025. In una finale avvincente, le azzurre superano Anna Danilina e Aleksandra Krunic in tre set, scrivendo un capitolo storico per il doppio femminile nazionale. Questa vittoria testimonia il talento e la determinazione delle nostre giocatrici, e segna un nuovo trionfo che resterà impresso nella memoria del tennis italiano.

In finale le azzurre superano Anna Danilina e Aleksandra Krunic. PARIGI (FRANCIA) - Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025. Primo titolo Slam per la coppia italiana, che batte in tre set in finale con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 Anna Danilina e Ale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel doppio al Roland Garros

