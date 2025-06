sara errani e jasmine paolini puntano al roland garros 2025 nel doppio femminile

spirito di determinazione e passione che le contraddistingue. Sara Errani e Jasmine Paolini, giovani e ambiziose, puntano con convinzione al prestigioso traguardo del Roland Garros 2025 nel doppio femminile, un'impresa che potrebbe scrivere un'altra brillante pagina nella storia del tennis italiano. Dai giochi di oggi a quello che sarĂ il loro futuro, la loro grinta non si ferma: il meglio deve ancora venire.

Sara Errani e Jasmine Paolini non sembrano assolutamente turbate dal fatto di essere ad un passo dal compiere una impresa storica con le due campionesse olimpiche nel doppio femminile che hanno la possibilitĂ di mettere nella loro bacheca anche il Roland Garros 2025. Dai giochi ad oggi sono passati circa 10 dieci mesi, ma l’atteggiamento con cui la coppia azzurra sta affrontando questa nuova sfida è sempre la stessa, come è sempre lo stesso il campo di Parigi. Tanti Sorrisi e quella sensazione di divertimento che le due trasmettono quando le vedi in campo o le incontri lontano dal terreno di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net