Sara Errani e Jasmine Paolini ce l' hanno fatta | vincono il Roland Garros 2025 è il loro primo Slam

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno scritto una pagina memorabile del tennis italiano, conquistando il loro primo titolo Slam al Roland Garros 2025. Dopo aver già portato a casa l’oro olimpico un anno fa a Parigi, oggi hanno dimostrato di essere tra le migliori al mondo. Una vittoria che resterà per sempre nella storia del tennis azzurro, consacrando due campionesse straordinarie pronte a scrivere nuove emozioni.

Sara Errani e Jasmine Paolini ce l'hanno fatta. Oggi, domenica 8 giugno, le azzurre, che un anno fa sul Philippe-Chatrier si laurearono campionesse olimpiche della specialità a Parigi, in 3 set, (6-4, 2-6, 6-1), hanno conquistato la vittoria nel torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025.

#RolandGarros Finale doppio femminile Sara #Errani e Jasmine #Paolini vanno a caccia del loro primo Slam insieme Tra poco su @Eurosport_IT Con telecronaca di @effe7effe e @guidomonac74 Partecipa alla discussione

JOGA BONITO Jasmine Paolini e Sara Errani danno spettacolo anche quando la pallina non è gialla! Ma il vero show sarà domani con la finale di doppio femminile al #RolandGarros! Dajeeeeeeee #ItaliaTeam @federtennis Partecipa alla discussione

