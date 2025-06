Sara Errani e Jasmine Paolini alla ricerca dell’ultimo sforzo nella finale del Roland Garros 2025

Sara Errani e Jasmine Paolini sono pronte a scrivere un’altra pagina di storia al Roland Garros 2025, dopo aver dominato il torneo finora. Ora, a un passo dalla gloria, si preparano per la finale che potrebbe consacrarle come protagoniste indiscusse del tennis italiano. Una domenica di emozioni, passione e sogni che si svilupperà tra loro e il grande palcoscenico internazionale, dando il via a una giornata da ricordare per tutto lo sport italiano.

Fino ad ora il torneo l’hanno semplicemente dominato. Adesso a Sara Errani e Jasmine Paolini tocca un ultimo passo, quello della finale del Roland Garros 2025, raggiunta per il secondo anno consecutivo. Una domenica tutta italiana, quella che partirà da loro e proseguirà con Jannik Sinner al cospetto di Carlos Alcaraz (o il contrario, da come la si vuol vedere). Alle 11:00 la coppia già due volte vincitrice di Roma, nonché dell’oro olimpico, sfiderà le sorprese del torneo, la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic, per tentare la scalata a un’altra gioia. Per le due italiane, come detto, un torneo senza sostanzialmente pecche: 6-2 6-1 ad AzarenkaRoutliffe, 7-5 6-2 a SunYuan, 6-4 6-3 a Haddad MaiaSiegemund, 6-2 6-3 a KudermetovaMertens e 6-0 6-1 ad AndreevaShnaider, in un percorso sempre più esaltante con Errani letteralmente padrona di tutto ciò che riguarda la rete e le tattiche e Paolini a seguirla molto spesso con le proprie doti ormai conclamate da fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Errani e Jasmine Paolini alla ricerca dell’ultimo sforzo nella finale del Roland Garros 2025

