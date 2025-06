Sappe | Violenti disordini nel carcere di Porto Azzurro

La recente escalation di violenti disordini nel carcere di Porto Azzurro ha suscitato grande preoccupazione tra le autorità e la comunità locale. Lo scorso 5 giugno, alcuni detenuti, principalmente stranieri, hanno scatenato un conflitto che ha richiesto interventi tempestivi per ristabilire l’ordine. Francesco Olivieri, segretario della Toscana del Sappe, sottolinea come, nonostante la gravità dell'episodio, la situazione sia ora sotto controllo, ma rimane il senso di insicurezza e la necessità di strategie efficaci per prevenire futuri incidenti.

Porto Azzurro (Livorno), 8 giugno 2025 - "Violenti disordini da parte di alcuni detenuti, prevalentemente stranieri" nel carcere di Porto Azzurro (Livorno), all'isola d'Elba lo scorso 5 giugno: lo riferisce il sindacato Sappe che parla di una situazione "per ore molto grave ma" "per fortuna poi rientrata". Francesco Olivieri, segretario per la Toscana del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, evidenzia che quanto accaduto purtroppo era "ampiamente prevedibile" e spiega che la "sommossa è stata scatenata da alcuni detenuti di origine magrebina, con la complicità di un detenuto italiano". I reclusi, sorpresi durante a distillare alcol, "hanno reagito con violenza verbale, minacce e atteggiamenti ostili nei confronti del personale in servizio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sappe: “Violenti disordini nel carcere di Porto Azzurro"

In questa notizia si parla di: Porto Azzurro Sappe Violenti

Tragedia a Porto Azzurro, agente penitenziario si toglie la vita. Il Sappe: “Condizioni insostenibili” - Un tragico evento ha colpito la casa di reclusione di Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba, dove un agente penitenziario di 58 anni ha scelto di togliersi la vita.

Sappe: “Violenti disordini nel carcere di Porto Azzurro" - Porto Azzurro (Livorno), 8 giugno 2025 - "Violenti disordini da parte di alcuni detenuti, prevalentemente stranieri" nel carcere di Porto Azzurro (Livorno), all'isola d'Elba lo scorso 5 giugno: lo rif ... Scrive msn.com

Violenti disordini nel carcere di Porto Azzurro - Sorpresi a distillare alcol reclusi si scagliano contro agenti. A denunciare l'episodio è stato il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Segnala rainews.it

Detenuti sorpresi a distillare alcol clandestinamente: disordini nel carcere di Porto Azzurro - PORTO AZZURRO - Altissima tensione nel carcere di Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba, dove si sono registrati violenti disordini da parte di alcuni dei detenuti, prevalentemente stranieri. "La situazion ... msn.com scrive