santuario devastato da un sofferente psichico a sant antimo

Una persona, in evidente stato confusionale, entra nel santuario del Santo Patrono, forzando la porta d'ingresso, e devastando tutto. Dalle suppellettili ai paramenti sacri, capovolgendo banchi, mandano in frantumi oggetti fragili, versando a terra anche liquidi benedetti. Procurandosi, forse con qualche oggetto tagliente, anche delle lievi ferite. Le telecamere del santuario hanno ripreso la scena che il parroco, monsignor Francesco Campanile, ha potuto vedere da remoto, essendo in quel momento impegnato altrove, nella celebrazione di un matrimonio. Le foto della devastazione sono circolate immediatamente, provocando reazioni diverse.