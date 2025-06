Sant' Ilario d' Enza rogo doloso alla distesa del bar

Un sospetto di incendio doloso scuote Sant’Ilario d’Enza, dopo il devastante rogo avvenuto nella notte in un locale di via Roma. I passanti hanno segnalato il fumo e le fiamme, attivando subito l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La scoperta che le fiamme avevano ...

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 8 giugno 2025 – E’ forte il sospetto del dolo dietro l’incendio avvenuto verso le due della scorsa notte alla distesa esterna di un locale pubblico in via Roma a Sant’Ilario d’Enza. Sono stati alcuni passanti a notare fumo e fiamme, dando l’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento locale, ai quali si sono aggiunti anche i carabinieri di Cavriago per gli accertamenti. E’ stato verificato che le fiamme avevano interessato un tavolino con due sedie in materiale plastico, che si trovavano sotto un porticato. Gli altri tavoli esterni non sono stati coinvolti dall’incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it