Santa Croce in Gerusalemme e la detective di Dio

Santa Croce in Gerusalemme, l'antica basilica custodisce un segreto affascinante: la detective di Dio, Elena, madre di Costantino, che ha dedicato la sua vita a cercare le prove della crocifissione. Dopo secoli di mistero, è tornata in quei luoghi sacri e ha trovato ciò che cercava, lasciando un segno indelebile nella storia della fede. La sua ricerca ha finalmente fatto luce su un passato avvolto nel mistero.

AGI - Secoli dopo la condanna a morte di Cristo è tornata in quei luoghi per cercare prove della crocifissione e le ha trovate. Lei è Elena, madre dell'imperatore romano Costantino, scomparsa nel 329 e in seguito canonizzata (ricorrenza il 18 agosto). I “corpi del reato” sono conservati in quella che un tempo fu la sua casa e in seguito è diventata la basilica di Santa Croce in Gerusalemme, costruita nel IV secolo. Con l'editto del 313 il sovrano aveva sdoganato il cristianesimo e probabilmente non era interessato a indagare sulla morte del Figlio di Dio, troppi affari di Stato da seguire. Invece, non si può dire lo stesso dell'anziana madre. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Santa Croce in Gerusalemme e la detective di Dio

