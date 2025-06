Sanremo cadavere di un’anziana trovato in un torrente | secondo la polizia la morte non è recente

Un inquietante ritrovamento scuote Sanremo: il corpo di un’anziana, rinvenuto nel Torrente San Francesco, giace in avanzato stato di decomposizione. La polizia sospetta che la morte risalga a diverso tempo fa, ma le indagini sono appena cominciate. L’autopsia potrebbe rivelare dettagli fondamentali per chiarire le cause di questa scomparsa misteriosa. Rimanete con noi per aggiornamenti esclusivi sulla vicenda.

Il corpo, trovato nel San Francesco all’altezza di Strada San Giovanni, sarebbe in avanzato stato di decomposizione. L'autorità giudiziaria potrebbe disporre l'autopsia per chiarire le cause della morte e verificare l'eventuale presenza di traumi sul corpo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sanremo, cadavere di un’anziana trovato in un torrente: secondo la polizia la morte non è recente

