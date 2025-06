Sangiovannese in stallo | incertezza su allenatore e dirigenza per il torneo di Eccellenza

La Sangiovannese naviga in un mare di incertezze, con il campionato di Eccellenza alle porte e il futuro ancora avvolto nel mistero. Mentre le rivali si preparano con firme e strategie ben definite, i tifosi azzurri temono che questa stagnazione possa compromettere la competitività della squadra. La speranza è che presto si facciano passi concreti per uscire da questa fase di stallo e rilanciare il progetto.

SAN GIOVANNI I giorni passano e tra i tifosi della Sangiovannese serpeggia sempre più preoccupazione. Mentre tutte le altre formazioni partecipanti al prossimo torneo di Eccellenza hanno, praticamente, definito almeno l’allenatore e qualche giocatore da inserire in rosa in casa azzurra è tutto fermo, non c’è all’atto pratico un dirigente tantomeno una figura tecnica che cominci a fare i primi sondaggi per la costruzione di una squadra che sarà totalmente rinnovata rispetto a quella che lo scorso 4 maggio ha definitivamente chiuso la sua avventura nel massimo campionato dilettantistico. Il sindaco Valentina Vadi spinge per l’imprenditoria locale, i quattro incontri che hanno visto altrettanti faccia a faccia tra lei e tre imprenditori cittadini non hanno sortito effetti positivi, anche l’ultimo andato in scena giovedì ha forse fatto compiere un piccolo passettino avanti ma decisive, sicuramente, saranno le prossime ore dove Martino Neri, main sponsor nelle ultime tre stagioni, ha preso del tempo per vedere se sarà o meno possibile reperire una figura manageriale che gestisca a tempo pieno la vita quotidiana della società di Piazza Casprini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sangiovannese in stallo: incertezza su allenatore e dirigenza per il torneo di Eccellenza

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sangiovannese Allenatore Torneo Eccellenza

Sangiovannese in stallo: incertezza su allenatore e dirigenza per il torneo di Eccellenza - Preoccupazione tra i tifosi della Sangiovannese: ancora nessun allenatore o dirigente per il prossimo torneo di Eccellenza. Lo riporta msn.com

Sangiovannese. Parte il toto allenatore. L’ex Bonura: "Si salver໠- Nessuna fumata bianca, al tardo pomeriggio di ieri, per la nomina del nuovo allenatore della Sangiovannese dopo l’esonero di ... inattivo dal dicembre del 2022 con alle spalle esperienze in Eccellenza ... Come scrive sport.quotidiano.net

Sangiovannese. Parte il toto allenatore. L’ex Bonura: "Si salver໠- Nessuna fumata bianca, al tardo pomeriggio di ieri, per la nomina del nuovo allenatore della Sangiovannese dopo ... 2022 con alle spalle esperienze in Eccellenza prima alle Badesse e poi alla ... msn.com scrive

Sangio-Rignanese 0-0