San Nicola Manfredi Vernillo sbotta | Opposizione senza argomenti da oggi ignorati Ci vediamo alle urne

un punto di riferimento solido, decide di mettere fine alle polemiche sterili e di concentrarsi sul futuro. Con determinazione, Vernillo invita i cittadini a ā€œritrovarsi alle urneā€ per scegliere un cammino condiviso, ricordando che il vero impegno si dimostra con azioni concrete, non con chiacchiere vuote. ƈ il momento di andare avanti, lasciando alle spalle le polemiche e guardando avanti con fiducia.

Basta attacchi sterili, basta polemiche vuote. Il sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Vernillo rompe gli indugi e lancia un messaggio chiaro e senza giri di parole allā€™opposizione: ā€œDa oggi in poi, il silenzio sarĆ la mia unica risposta alle vostre provocazioniā€. Il primo cittadino di San Nicola Manfredi, forte del sostegno di una comunitĆ che lo ha scelto e continua a riconoscere in lui una guida concreta e presente (anche oggi durante il giro tra i seggi ha ricevuto svariati messaggi di sostegno e di solidarietĆ ), respinge al mittente le accuse di una minoranza che ā€" a suo dire ā€" non ha alcun argomento e si aggrappa a pretesti ā€œassurdi e imbarazzantiā€.