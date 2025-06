san marino baseball domina bsc grosseto con una vittoria schiacciante 10 4

San Marino Baseball mette in scena una prestazione da applausi, dominando con autorità il BSC Grosseto con un incredibile 10-4! La squadra mostra talento e determinazione, lasciando il pubblico entusiasta. Il match è stato un vero spettacolo di abilità e strategia, ma la vera domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa avvincente stagione? Resta sintonizzato per scoprire le emozioni che ci aspettano!

SAN MARINO BASEBALL 10 BSC GROSSETO 4 BSC: Sellaroli ss (04), Aloma 3b (04), McIlwain ec (35), Antonnia 2bed (15), Isenia edl (14), Lopez res (23), Marucci 1b (24), Luciani (Venditti dh2b 02) dh (02), Piccinelli (Ludovisi r 01) es (02). SAN MARINO: Batista ed (22), Celli ec (13), Helder 1b (05), Proctor r (25), Angulo 2b (13), Pieternella dh (34), Diaz es (15), Marlin ss (14), Di Fabio (Servidei 24) 3b (01). Successione: BSC: 000 102 010 = 4 bv 9 e 2 SAN MARINO: 300 331 00X = 10 bv 13 e 0 LANCIATORI: Prins (L) rl 3.1, bvc 6, bb 2, so 3, pgl 6; Martinus (r) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Rodriguez (r) rl 3, bvc 7, bb 2, so 4, pgl 4; Isenia (f) rl 1, bvc 0, bb 2, so 1, pgl 0; Lage (W) rl 5, bvc 4, bb 3, so 7, pgl 1; Leal (r) rl 2, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 2; Mendez (f) rl 2, bvc 2, bb 1, so 3, pgl 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net