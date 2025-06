San Marino-Austria | le probabili formazioni

Martedì 10 giugno 2025 alle 20.45 si accendono i riflettori su San Marino-Austria, partita cruciale per la quarta giornata del gruppo H di qualificazione ai Mondiali 2026. L’Austria punta a consolidare la propria posizione in vetta, mentre i padroni di casa cercano disperatamente il primo punto per risollevarsi da tre sconfitte consecutive. Scopriamo insieme le probabili formazioni e le strategie che potrebbero determinare il risultato di questa sfida.

Ancora nessun punto per i padroni di casa reduci da tre sconfitte consecutive contro Cipro, Bosnia e Romania. Decisamente un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere in Nations League dove la Nazionale di Cevoli ha guadagnato la promozione in Lega C. Dopo la vittoria ottenuta in Romania, gli austriaci vanno a caccia di altri tre punti per insidiare il primato della Bosnia per poi sfidarsi direttamente.