San Marco – Poggio trionfa alla 30ª Giostra dell’Archidado | dopo 15 anni torna la verretta d’oro

Dopo quindici anni di attesa, l’orgoglio di San Marco – Poggio torna a brillare con la conquista della prestigiosa verretta d’oro nella 30ª edizione della Giostra dell’Archidado. I balestrieri Beniamino Maringola e Luca Meattini hanno scritto un’altra pagina di storia, superando avversari agguerriti in un finale mozzafiato. La competizione, svoltasi in un centro ricco di entusiasmo e tradizione, ha riacceso il cuore della città, celebrando il valore dello spirito di squadra e della passione.

Dopo quindici anni di attesa, il quartiere rosso-verde di San Marco – Poggio torna sul gradino più alto del podio e conquista la sua quinta verretta d’oro nella 30ª edizione della Giostra dell’Archidado. Decisivi i colpi dei balestrieri Beniamino Maringola e Luca Meattini, che hanno avuto la meglio su Sant’Andrea in un appassionante testa a testa finale, complice un ultimo tiro non perfetto degli avversari. La competizione, svoltasi in un centro storico di Cortona gremito e animato, ha visto San Marco – Poggio totalizzare 14 punti (4, 3, 4, 3), staccando Peccioverardi e Santa Maria, entrambi a quota 13. 🔗 Leggi su Lortica.it