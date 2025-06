San Donato Tavarnelle | Kaloti e Taiti gemelli del gol con 100 reti

San Donato Tavarnelle celebra i suoi gemelli del gol: Gabriel Kaloti e Matteo Taiti, due giovani promesse degli Allievi 2008, hanno segnato insieme ben 100 reti in questa stagione, tra campionato e tornei. Un vero record da Guinness dei Primati, che li consacra come una delle coppie più prolifiche del calcio giovanile italiano. Questi talenti promettono di far sognare i tifosi e portare alto il nome della loro squadra.

Anche il San Donato Tavarnelle ha i suoi gemelli del gol: Gabriel Kaloti e Matteo Taiti. Giovani promesse della squadra Allievi anno 2008 provinciali che hanno messo a segno in questa stagione, tra campionato e tornei, 100 gol. Un record da Guinness dei Primati. Gabriel e Matteo sono andati a segno sulla scia e ispirandosi a fantastiche coppie di realizzatori quali in passato sono state Sivori e Charles della Juventus, Pulici e Graziani del Torino, Vialli e Mancini della Sampdoria e all’estero Bergkamp e Henry all’Arsenal e i brasiliani Romario e Bebeto. In campionato la squadra Allievi del San Donato Tavarnelle, allenata da Claudio Ermini, ha realizzato la bellezza di 132 gol sfiorando la vittoria finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Donato Tavarnelle: Kaloti e Taiti, gemelli del gol con 100 reti

