Sammartinese trionfa sulla Pol Bottega | vittoria in Seconda Categoria

Un emozionante match di seconda categoria ha visto la Sammartinese trionfare sulla Pol Bottega, consolidando la propria leadership in classifica. Con un risultato finale di 2-1, i ragazzi di Alberti hanno dimostrato grinta e determinazione, superando avversari forti e agguerriti. La vittoria è un merito del gioco di squadra e della forza mentale dimostrata sul campo. E ora, non ci resta che scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa entusiasmante stagione!

pol bottega 1 sammartinese 2 POL BOTTEGA: Pieri, Valeri, La Casa, Russo, Magi, Fraternali, Orazi G. (1' st Gabbanini), Mariotti, Piermaria (25' st Punto), Donini, Paleri (39' st Sauab). All. Marcolini SAMMARTINESE: Chiarucci, Andreini, Baldelli, Venturini (38' st Marinelli), Arduini, Cecchini, Pierleoni, Orofili, Pelagaggia, Matteucci, Marcolini. All. Alberti Arbitro: El Mouhsini di Pesaro Reti: 10' st Piermaria, 15' st Pierleoni (rig.), 46' st Matteucci. Note: espulso al 45' pt Mariotti per doppia ammonizione. Sul sintetico di Morciola di Vallefoglia davanti ad oltre 200 spettatori la Sammartinese conquista la Seconda Categoria realizzando il gol della vittoria nel recupero su calcio di punizione scagliato da Matteucci e sfruttando la superiorità numerica.

In questa notizia si parla di: Sammartinese Bottega Trionfa Vittoria

