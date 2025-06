Samb | Flavio Ferrari e giovani talenti nel mirino del mercato estivo

La Samb, sempre attenta a rafforzarsi con giovani talenti, punta ora a conquistare il mercato estivo con un mix di esperienza e freschezza. Dopo aver già messo a segno il colpo Nouhan Tourè, il direttore sportivo Stefano De Angelis si concentra su Flavio Ferrari dell’Avezzano, un promettente attaccante classe 2006 che ha dimostrato tutto il suo valore in campionato. È il primo passo verso una squadra più competitiva e dinamica.

Attacco e giovani da inserire in prima squadra. Questa la prima parte del mercato della Samb. Dopo il primo colpo di mercato messo a segno con Nouhan Tourè ora il diesse Stefano De Angelis ha messo gli occhi su Flavio Ferrari dell'Avezzano. La punta classe 2006 ha disputato un buon campionato in terra marsicana, con 33 presenze, condite da nove reti e sei assist. All'Avezzano era arrivato in prestito dal Bologna dove aveva svolto tutta la trafila nelle giovanili. Il club felsineo lo ha girato in prestito ed ora gli farà firmare il primo contratto da professionista. Ferrari è seguito da diverse formazioni con il Bologna che ha intenzione di girarlo di nuovo in prestito, questa volta però in un club di C per farlo proseguire nel suo percorso di crescita.