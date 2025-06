Salis come al mare | va a votare in canottiera e pantaloncini

In un gesto che ha fatto discutere, Salis, europarlamentare di Avs, si presenta al seggio in tenuta da spiaggia, scatenando reazioni sui social. Tra critiche e polemiche, l’appello rimane chiaro: "Andate a votare". In tempi di bassa affluenza, il suo richiamo diventa ancora più essenziale per coinvolgere cittadini e rivendicare il ruolo fondamentale del voto nella democrazia.

L'europarlamentare di Avs si presenta al seggio in tenuta da spiagga. Bufera sui social: "Vestiti decentemente". E lancia l'appello della disperazione dopo i dati pessimi sull'affluenza: "Andate a votare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salis come al mare: va a votare in canottiera e pantaloncini

