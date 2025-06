Salerno piange Giuseppe Bottino ex ispettore del Nas

Salerno piange la scomparsa di Giuseppe Bottino, ex ispettore dei Nas e figura stimata nel settore sanitario. La sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un segno profondo nella comunità, specialmente nel quartiere Pastena, dove era molto amato. Il suo ricordo rimarrà vivo come esempio di integrità e passione per la tutela della salute pubblica. Un addio che lascia un vuoto in tutta la città.

