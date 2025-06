Ryan Reynolds & Neil Patrick Harris | Il Finto Scontro Epico per Deadpool VR!

Preparati a un duello virtuale che fa ridere e sognare: Ryan Reynolds e Neil Patrick Harris si sfidano in un finto scontro epico per Deadpool VR, alimentando ironia social e anticipazioni su Deadpool & Wolverine. Tra battute e meme, la "rivalità " tra i due attori accende l’attesa di un videogioco imperdibile, dove il Mercenario Chiacchierone promette di conquistare i cuori dei fan. E tu, sei pronto a entrare nel loro mondo?

Tra ironia social, un videogioco in arrivo e l'attesa per Deadpool & Wolverine, il Mercenario Chiacchierone fa parlare di sé grazie a una spassosa 'rivalità ' tra attori. 🔗 Leggi su Mistermovie.it

In questa notizia si parla di: Deadpool Ryan Reynolds Neil

Ryan Reynolds rivela le due regole che la Disney aveva per Deadpool e Wolverine - Ryan Reynolds ha svelato le due regole imposte da Disney per il film "Deadpool & Wolverine". Con uno sguardo esclusivo dietro le quinte, l'attore ha rivelato come queste direttive hanno influenzato la creazione di questa avventura tanto attesa, in cui il Mercenario Chiacchierone e Wolverine si uniscono per un'entusiasmante avventura cinematografica.

Deadpool, reazione di Ryan Reynolds al gioco di Neil Patrick Harris: il video esilarante - Ecco la reazione della star del Marvel Cinematic Universe Ryan Reynolds al gioco di Neil Patrick Harris su Deadpool. Lo riporta cinema.everyeye.it

Ryan Reynolds risponde con ironia al video di Marvel’s Deadpool VR: il doppiaggio di Neil Patrick Harris - Ryan Reynolds risponde con una parodia al doppiaggio di Neil Patrick Harris in "Marvel's Deadpool VR" durante il Summer Game Fest 2025, coinvolgendo anche Robyn Lively per un tocco nostalgico. Riporta ecodelcinema.com

Marvel's Deadpool VR è stato annunciato per Meta Quest 3, ma Ryan Reynolds non ci sta - Alcune ore fa è stato annunciato Marvel's Deadpool VR per il visore Meta Quest 3, ma Ryan Reynolds non ha preso benissimo il fatto di essere stato sostituito da Neil Patrick Harris. Riporta msn.com