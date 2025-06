Ryan murphy torna a lavorare con un attore di american horror story per la nuova serie su jfk jr

Ryan Murphy torna a sorprendere, collaborando con un attore di American Horror Story per una nuova serie su JFK Jr. La creatura di Murphy, American Love Story, promette di svelare passioni storiche attraverso un format antologico coinvolgente. Un progetto che si inserisce perfettamente nel suo impero di storie indimenticabili, ampliando il panorama delle narrazioni sulla vita privata di icone del passato. La serie si concentrerĂ sulla vita sentimentale di figure iconiche, aprendo uno sguardo intimo e drammatico su eventi che hanno plasmato la storia.

La serie American Love Story, creata da Ryan Murphy, si distingue come una nuova produzione che mira a narrare storie d'amore di rilevanza storica attraverso un formato antologico. Questa iniziativa rappresenta un'estensione del suo ampio portfolio di progetti televisivi, tra cui spiccano gli spin-off di American Horror Story, come American Crime Story e American Sports Story. La serie si concentrerĂ sulla vita sentimentale di figure iconiche, con particolare attenzione alle vicende legate alla famiglia Kennedy. reunion con il cast di american horror story. cast e personaggi principali. Il processo di selezione del cast è in fase avanzata e ha giĂ svelato alcuni nomi chiave.

