russia ucraina e il traffico delle salme dei caduti una vergogna in più in questa guerra

una vergogna senza precedenti: il traffico illecito delle salme dei caduti. Mentre le trincee si insanguinano e i droni solcano il cielo, dietro le quinte di questa guerra si consuma una crudeltà che lascia senza parole. L'uso distorto dell'informazione e del dolore umano come merce di scambio rappresenta uno dei capitoli più bui di questo conflitto, rivelando una realtà inquietante che richiede immediata riflessione e azione.

Una delle pagine più buie e ripugnanti di questa guerra tra Russia e Ucraina si sta "combattendo" lontano dal fango delle trincee e dalle rotte dei droni, dove pure la battaglia prosegue senza sosta. Ma via Internet, Tv e stampa, con una colossale speculazione sulle salme di tanti poveri soldati caduti in battaglia. Tutti ricordano che uno dei pochi frutti, forse l'unico, del recente incontro tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul è stata la promessa di scambiare i prigionieri di guerra secondo la formula "tutti per tutti", con una particolare attenzione ai feriti e ai giovani di età inferiore ai 25 anni.