Russia | Mosca mostra per 80mo anniversario vittoria in Guerra mondiale antifascista

Nel cuore di Mosca, un nuovo capitolo di storia prende vita: l’80° anniversario della vittoria antifascista viene celebrato con una mostra fotografica presso il Centro culturale cinese. Un evento che unisce i popoli e le nazioni, ricordando il sacrificio e la lotta contro l’aggressione, per rafforzare i valori di libertà e resistenza. Un’occasione unica per riflettere sul passato e guardare al futuro in un mondo sempre più interconnesso.

Delle persone visitano una mostra fotografica per celebrare l’80mo anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e della Guerra mondiale antifascista presso il Centro culturale cinese di Mosca, in Russia, il 5 giugno 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Russia: Mosca, mostra per 80mo anniversario vittoria in Guerra mondiale antifascista

