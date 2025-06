Russia abbattuti 9 droni ucraini nella regione di Mosca

In una notte segnata da tensioni crescenti, la Russia ha annunciato di aver abbattuto con successo nove droni ucraini nella regione di Mosca, dimostrando l’intensificarsi del conflitto e la prontezza dei sistemi di difesa. Sergey Sobyanin, sindaco della capitale, ha confermato che nessun velivolo è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, ma l’evento sottolinea la delicatezza del momento e le sfide incombenti per la sicurezza nazionale.

Il sistema di difesa aereo russo ha abbattuto nella notte nove droni ucraini diretti nella regione di Mosca. A segnalarlo, con diversi post su Telegram, è stato il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, spiegando che tutti i velivoli sono stati intercettati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia, abbattuti 9 droni ucraini nella regione di Mosca

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Droni Ucraini Regione Mosca

Attacco di droni ucraini nella regione di Kursk: dieci feriti e incendi in edifici residenziali - Un nuovo attacco di droni ucraini nella regione di Kursk ha provocato dieci feriti e incendi in edifici residenziali, segno di un conflitto che continua a intensificarsi.

Droni ucraini colpiscono l'aeroporto di Voskresensk, nella regione di Mosca, Russia. Quanto sta avvenendo è di estrema gravità. I russi stanno iniziando a chiamare l'operazione ucraina in corso come "la Pearl Harbur" russa Partecipa alla discussione

Droni ucraini colpiscono l'aeroporto di Voskresensk, nella regione di Mosca, Russia. Quanto sta avvenendo è di estrema gravità. I russi stanno iniziando a chiamare l'operazione ucraina in corso come "la Pearl Harbur" russa. Partecipa alla discussione

Russia, abbattuti 9 droni ucraini nella regione di Mosca - Il sistema di difesa aereo russo ha abbattuto nella notte nove droni ucraini diretti nella regione di Mosca. (ANSA) ... Segnala ansa.it

Pioggia di droni sull’Ucraina, la vendetta russa: “Contro Kiev conflitto esistenziale” - Il Cremlino avvia la vendetta annunciata dopo i raid di Kiev sui jet. Ma il falchi avvertono: questo è solo un assaggio ... Come scrive repubblica.it

Abbattuti droni ucraini lanciati su Mosca, colpita raffineria a Saratov: video - Sette droni ucraini in volo verso Mosca sono stati abbattuti dalla contraerea russa. Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin in un post su Telegram. Come scrive rainews.it

Attacco di droni Ucraini verso la regione di Mosca: ci sono morti e feriti