Rugby Old i Pirati si laureano campioni d' Italia | in finale battuta Brixia Brescia

I Pirati Old, la squadra di rugby over 35 più forte d'Italia, hanno conquistato il titolo tricolore battendo in finale il Brixia Brescia. Un'impresa che celebra il talento e la passione di un territorio vasto e variegato, dalla provincia di Livorno all’isola d’Elba. Allenati dal carismatico Federico, i Pirati dimostrano che l’età è solo un numero quando si tratta di sport, determinazione e spirito di squadra. E questa vittoria rimarrà impressa nella storia del rugby italiano.

