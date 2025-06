Rubati 1 600 metri di cavi di rame | danno da 30 mila euro per la società di distribuzione elettrica

Ancora una volta, l'Agrigentino si trova sotto assedio da parte di ladri specializzati nel furto di cavi di rame, un vero e proprio oro rosso. La recente razzia di 1.600 metri di cavi a Cianciana e Montallegro non solo danneggia le reti elettriche, ma mette a rischio la comunità. Un colpo da 30 mila euro che evidenzia come la sicurezza debba essere rafforzata per salvaguardare infrastrutture vitali e risparmiare sui costi di riparazione. È ora di agire con decisione.

Non soltanto Montallegro, ma anche Cianciana. "Cacciatori" di "oro rosso" di nuovo in azione nell'Agrigentino. E nell'ultimo episodio, in contrada Albano a Cianciana appunto, sono riusciti a portar via 1.600 metri di cavi della linea elettrica di media tensione. Un danno di 30 mila, non coperto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Rubati 1.600 metri di cavi di rame: danno da 30 mila euro per la società di distribuzione elettrica

