Rubate stecche di sigarette e il router della Lottomatica i ladri abbandonano la cassa automatica durante la fuga

Nottetempo, nella quiete dell’area di servizio, una banda di ladri ha messo a segno un colpo sorprendente: hanno rubato una quantità enorme di stecche di sigarette e il router della Lottomatica, abbandonando però la cassa automatica con tutto il denaro al suo interno. Un furto che avrebbe potuto essere ben più pesante se non fosse stato per questa fuga rocambolesca, lasciando dietro di sé interrogativi e un episodio da brivido.

Hanno portato via una "montagna" di stecche di sigarette e il router della Lottomatica. Durante la fuga - non è chiaro per quale motivo - è stata abbandonata la cassa automatica, con i soldi all'interno. Poteva certamente essere ben più pesante il furto messo a segno, nottetempo, nella. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Rubate stecche di sigarette e il router della Lottomatica, i ladri abbandonano la cassa automatica durante la fuga

In questa notizia si parla di: Stecche Sigarette Router Lottomatica

Stavolta la Lottomatica «stecca» solo all’inizio - La Lottomatica Roma torna alla vittoria, anche se alla fine dei primi venti minuti di gara erano molte le nuvole nere che incombevano sul PalaTiziano. La Virtus è riuscita a sciogliersi proprio ... Si legge su ilgiornale.it

In valigia 150 stecche sigarette - Come bagaglio trasportava anche 150 stecche di sigarette di varie marche cinesi, tutte di contrabbando: è quanto ha scoperto nei giorni scorsi la guardia di finanza insieme a personale dell ... Scrive ansa.it

"Hanno portato via stecche di sigarette" - I ladri, con il volto coperto, hanno agito in fretta rubando circa 50 stecche di sigarette. Subito dopo il colpo, sono risaliti su un’Alfa Romeo 159 e si sono diretti verso Imola. Come scrive ilrestodelcarlino.it