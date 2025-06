Rubano profumi e capi d’abbigliamento arrestate due donne

Due donne dell'Est Europa sono state arrestate dai Carabinieri di Fidenza dopo aver tentato di rubare profumi e capi d'abbigliamento da cinque negozi nel centro commerciale locale. L'intervento tempestivo degli agenti ha evitato il furto e portato alla cattura delle responsabili. Questa vicenda sottolinea ancora una volta l'importanza della vigilanza e del senso di sicurezza nella nostra comunità. La vicenda si è conclusa con un esito positivo per la tutela dei negozi e dei clienti.

I Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno arrestato due donne 30enni dell'Est Europa, sorprese con merce rubata dall'interno di cinque diversi negozi di un centro commerciale della cittadina borghigiana. L'episodio si è verificato nella mattinata del 6 giugno, quando gli addetti alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Rubano profumi e capi d’abbigliamento, arrestate due donne

