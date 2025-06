Ruba un mezzo edile e viene bloccato dalla polizia

Nella quieta notte di Frosinone, un tentativo di furto si trasforma in un episodio di cronaca che scuote la città. Intorno alle 3, un uomo ha tentato di arraffare un mezzo edile in un’area in fase di ristrutturazione, ma il suo piano è stato interrotto dall’intervento tempestivo della polizia. Un episodio che dimostra come anche nei momenti più silenziosi, la sicurezza rimane una priorità.

Furto nella notte a Frosinone. Intorno alle 3 un uomo ha tentato di rubare un mezzo edile in un'area della parte bassa del capoluogo, dove sono in corso dei lavori per la realizzazione di un parcheggio. Dopo aver portato via il mezzo, il ladro, un quarantenne, è stato fermato in via del Casone.

