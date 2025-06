Ruba in casa della madre per recuperare i soldi della droga arrestato 27enne

Una tranquilla sera a Palagonia si è trasformata in un incubo quando una madre ha scoperto il figlio 27enne intenta a svaligiare la propria casa nel tentativo di racimolare denaro per la droga. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del giovane, evidenziando ancora una volta quanto il problema della dipendenza possa devastare le famiglie e scuotere le comunità. La vicenda ci invita a riflettere sui rischi e sulla necessità di supporto e prevenzione.

Una 50enne di Palagonia è stata costretta a rivolgersi ai carabinieri della stazione locale per denunciare il figlio 27enne, poi arrestato per i reati di violazione di domicilio e tentato furto. Intorno alle 21 e 30, infatti, le segnalazioni telefoniche di alcuni cittadini al 112 hanno segnalato.

