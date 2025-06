Rondine si chiude YouTopic Fest 2025 Prossima edizione dedicata all' inquietudine

Dopo tre giorni di incontri, riflessioni e scambi di idee, la 9/a edizione di YouTopic Fest si è conclusa ad Arezzo, lasciando un’eredità di ispirazione e dialogo. Con oltre 40 appuntamenti dedicati a esplorare le inquietudini del nostro tempo, il festival promosso da Rondine Cittadella della Pace ha dimostrato ancora una volta il potere delle giovani voci nel costruire un futuro più consapevole. L’edizione 2025 si prepara già a sfidare le menti e i cuori, in attesa di una nuova avventura...

Arezzo, 8 giugno 2025 - Dopo tre giorni di incontri e riflessioni si è conclusa oggi la 9a edizione di YouTopic Fest, il festival internazionale promosso da Rondine Cittadella della pace. Più di 40 gli appuntamenti promossi, 70 i relatori "tra panel, workshop, performance artistiche e momenti di dialogo intergenerazionale, riunendo giovani da tutto il mondo insieme a esperti, artisti, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini animati da una forte volontà: affrontare il conflitto come opportunità di trasformazione". Tema della prossima edizione, in programma dal 5 al 7 luglio 2026, come annunciato da Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine, 'Inquitudine - Come custodire la scintilla dell'umano?'. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rondine, si chiude YouTopic Fest 2025. Prossima edizione dedicata all'inquietudine

