Ronaldo è immortale | gol numero 938 in carriera in Portogallo Spagna L’ex Juve è sempre decisivo! La rete del 2-2 – VIDEO

Cristiano Ronaldo dimostra ancora una volta di essere un'icona senza tempo, siglando il gol numero 938 in carriera durante la finale di Nations League. Un gesto che conferma il suo ruolo di protagonista indiscusso e di ispirazione per milioni di tifosi. La sua rete, già virale sui social, testimonia che il suo talento e la sua passione sono destinati a vivere per sempre. Ronaldo, un vero eterno campione, continuerà a regalarci emozioni indimenticabili.

Ronaldo è immortale: il gol numero 938 in carriera dell’ex Juventus arriva in finale di Nations League. La sua rete – VIDEO. Cristiano Ronaldo ha appena segnato il gol numero 938 della sua carriera. L’ex Juventus lascia il segno anche nella finalissima di Nations League, confermandosi ancora decisivo anche contro Lamine Yamal e compagni. Questa la sua rete già virale sui social. RONALDO I WILL FOREVER LOVE YOU pic.twitter.comwW6l4Qhxs1 — WolfRMFC (@WolfRMFC) June 8, 2025 CR7 continua a macinare gol e record. Ecco le immagini della rete dell’ex bianconero per il momentaneo 2-2 in Nations League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ronaldo è immortale: gol numero 938 in carriera in Portogallo Spagna. L’ex Juve è sempre decisivo! La rete del 2-2 – VIDEO

