Ronaldo all’età di Yamal era ancora nelle giovanili dello Sporting e guadagnava 200-300 euro al mese

Quando Cristiano Ronaldo, alla stessa età di Lamine Yamal, giocava ancora nelle giovanili dello Sporting e guadagnava appena qualche centinaio di euro al mese, il mondo era molto diverso. Senza social network, le sue imprese si raccontavano solo attraverso reportage televisivi. Oggi, mentre Yamal conquista il triplete con il Barcellona e vanta successi internazionali, possiamo solo immaginare quanto siano cambiate le sfide e le opportunità per i giovani talenti di ieri e di oggi. Com’era (diversa)...

Quando Cristiano Ronaldo aveva l’età di Lamine Yamal, 17 anni, non c’erano ancora i social network. Di conseguenza, solo tramite alcuni reportage televisivi possiamo sapere com’era la vita del fuoriclasse portoghese quando non era ancora maggiorenne, mettendola a confronto con quella del talento classe 2007 che quest’anno ha fatto il triplete spagnolo con il Barcellona, dopo aver vinto la scorsa estate l’Europeo con la Spagna. Com’era (diversa) la vita di Cristiano Ronaldo all’età di Lamine Yamal. Marca ha riportato cosa viene raccontato del servizio di Sport Tv: Un servizio televisivo sportivo mostra com’era la vita di Ronaldo prima che trionfasse nel calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ronaldo all’età di Yamal era ancora nelle giovanili dello Sporting e guadagnava 200-300 euro al mese

In questa notizia si parla di: Ronaldo Yamal Giovanili Sporting

Ronaldo: «Yamal? Mio figlio ha solo tre anni in meno. Ai miei figli piace. Ma lasciamolo in pace» - Cristiano Ronaldo, tra l’entusiasmo per la finale di Nations League contro la Spagna e le parole rivolte a Yamal, ha dimostrato ancora una volta il suo carattere deciso e autentico.

Portogallo-Spagna, Ronaldo contro Yamal: quando il passato incontra il presente del calcio europeo - Portogallo contro Spagna. Sì, ma soprattutto Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal. Cinque Palloni d`Oro per l`uno, chissà quanti in futuro per l`altro. Quarant`anni. Riporta calciomercato.com

Europei, gli esordienti più giovani: Yamal nella storia, Vogel prima di Maldini e C. Ronaldo. Calafiori nella top 10 italiana - Lamine Yamal ha battuto il record di precocità degli ... Ma chi sono i giocatori più giovani ad aver messo piede nel più importante torneo per Nazionali UEFA? Andiamo a scoprire la classifica ... Scrive calciomercato.com

Insidia Yamal, il re dei ragazzini terribili - E’ l’Europeo dei “grandi vecchi”, quelli come Pepe (a 41 anni e 113 giorni il giocatore più anziano della manifestazione) e Cristiano Ronaldo ... nelle giovanili dello Sporting (a ... Da msn.com