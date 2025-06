Romito scivola sugli scogli alle ' Vaschine' mentre va a fare il bagno | donna soccorsa via mare

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un'emergenza alle Vaschine, quando una donna, mentre si recava a fare il bagno, è scivolata sugli scogli e ha avuto bisogno di soccorso. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei volontari della Misericordia ha evitato conseguenze più gravi. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine si dimostra fondamentale per garantire sicurezza e solidarietà in situazioni di emergenza.

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento porto per una donna che mentre si trovava al mare alle Vaschine è caduta sugli scogli mentre stava andando a fare il bagno. Alcuni presenti hanno subito allertato il 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Misericordia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Romito, scivola sugli scogli alle 'Vaschine' mentre va a fare il bagno: donna soccorsa via mare

