Romania Building Sustainable Together | a luglio missione imprenditoriale a Bucarest

Se desideri espandere i tuoi orizzonti nel settore delle infrastrutture, l'opportunità è davanti a te. A luglio, a Bucarest, si terrà una missione imprenditoriale organizzata dall’Agenzia ICE in collaborazione con importanti partner italiani e romeni, dedicata a promuovere progetti innovativi e creare nuove partnership commerciali. Un'occasione imperdibile per costruire insieme un futuro sostenibile e ricco di possibilità. Non lasciartela sfuggire!

L’Agenzia Ice, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Bucarest, il Sistema Italia in Romania e con il coinvolgimento di Oice, Anie, Ance e Finco organizza, dall’1 al 3 luglio una missione imprenditoriale in Romania dedicata al settore delle infrastrutture. Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere i progetti attivi nel settore delle grandi infrastrutture nel paese e di favorire contatti commerciali con le aziende locali impegnate in tali progetti, al fine di incrementare le opportunità commerciali per le aziende italiane dell’intera filiera, dalla progettazione alla costruzione, sistemi e materiali per la realizzazione di opere sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

