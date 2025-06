Roma Totti eterno | gol da centrocampo nel match di Operazione Nostalgia VIDEO

Roma Totti, eterno simbolo della Capitale, incanta ancora il pubblico con il suo tocco magico. Dopo aver concluso la sua straordinaria carriera nel 2017, il Capitano continua a stupire, come dimostra quel Gol da centrocampo durante un match di "Operazione Nostalgia". La sua classe senza tempo si manifesta anche in amichevoli, ricordandoci perché resta una leggenda vivente. Un vero e proprio patrimonio del calcio italiano, capace di emozionare sempre...

Si sa, ci sono certi calciatori che non perdono il tocco magico pur essendosi ritirati. Uno di questi è senza ombra di dubbio Francesco Totti, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2017 dopo una carriera di successi e giocate da urlo. Il Capitano ha sempre dato prova di avere una classe superiore alla media, di riuscire a colpire in ogni modo negli ultimi 20 metri. La bandiera della Roma si è messa in mostra anche in una partita amichevole tra vecchie leggende del calcio organizzata dal gruppo di Operazione Nostalgia, che ha radunato calciatori di altissimo profilo allo stadio Tardini. Al 20? minuto, infatti, il Pupone ha controllato palla nel cerchio di centrocampo, ha visto Sebastien Frey fuori da pali e d’istinto ha calciato dalla metà campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Totti eterno: gol da centrocampo nel match di “Operazione Nostalgia” VIDEO

