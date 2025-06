Roma Svilar saluta e va alla rivale | Gasperini ha scelto il sostituto

Roma Svilar saluta e si prepara a trasferirsi alla rivale, mentre Gasperini ha già individuato il suo sostituto. Una fusione di emozioni e strategie tra le grandi del calcio italiano che promette di rivoluzionare gli equilibri in Serie A. Questa intensa girandola di portieri e allenatori sta segnando una stagione ricca di sorprese e colpi di scena, destinata a lasciare il segno nel panorama calcistico nostrano. Resta solo da scoprire come evolveranno le prossime mosse.

Mile Svilar non trova l’accordo con il club giallorosso ed intanto flirta con la rivale: pronto a salutare, Gasperini ha già trovato il sostituto (Ansa Foto) – SerieAnews Una nuova girandola di portieri sta per prendere il via. E riguarda almeno un paio di top club italiani. Abbiamo appena messo da parte il tourbillon di allenatori, con mezza Serie A che ha cambiato guida tecnica oppure sta per farlo che un nuovo tormentone sta per prendere il via. Dalla panchina alla porta il passo è breve. D’altronde anche il ruolo di estremo difensore è delicato, forse il più delicato in una squadra. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma, Svilar saluta e va alla rivale: Gasperini ha scelto il sostituto

In questa notizia si parla di: Svilar Rivale Gasperini Sostituto

Addio Svilar, distanza con la Roma: si pensa già al sostituto - La Roma, in vista di un possibile addio di Mile Svilar, si sta guardando intorno per trovare un nuovo portiere. Secondo asromalive.it

Svilar al posto di Maignan: firma prima del Mondiale - In tal senso continua a risultare attuale l’intreccio che vede protagonisti Mike Maignan e Mile Svilar, dato che il primo è corteggiato da diversi club in giro per il Vecchio Continente e il secondo ... Da asromalive.it

Svilar, rinnovo in stallo: una big italiana lo strappa alla Roma | Sul piatto oltre 60 milioni - Possibile futuro lontano dalla Capitale per il forte portiere dei giallorossi che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. Come scrive goalsicilia.it