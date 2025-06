Roma STOP GENOCIDIO GAZA | in 300 000 alla manifestazione pacifica Free Palestine -VIDEO

Oltre 300.000 italiani hanno riempito le strade di Roma in un corteo pacifico e vibrante, chiedendo la fine del genocidio a Gaza e sostenendo la causa palestinese. Un successo senza precedenti, che supera ogni aspettativa, dimostrando che il cuore degli italiani batte forte per la pace e la giustizia. Questa mobilitazione, apartitica e civile, conferma che la solidarietà verso Gaza è ormai un sentimento universale e condiviso. La voce di chi chiede pace non si può ignorare.

Successo indubbio, partecipazione straordinaria, corteo 100% pacifico per una causa nobile d'importanza ormai universale: basta alla violenza su Gaza e sui palestinesi! GAZA è nei cuori di almeno 300.000 italiani, ma sono molti di più i suoi sostenitori. Non è questione di antisemitismo, come. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, STOP GENOCIDIO GAZA: in 300.000 alla manifestazione pacifica "Free Palestine" -VIDEO

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gaza Roma Stop Genocidio

A Roma un municipio ha esposto la bandiera della Palestina: “Non possiamo più tacere su Gaza” - A Roma, un municipio ha deciso di esporre la bandiera della Palestina, sottolineando l'urgenza della situazione a Gaza.

PS vi ricordo però già gli appuntamenti promossi dalla società civile con la marcia "Save Gaza" a Marzabotto il 15 giugno e con la Manifestazione Nazionale di Stop Rearm Europe contro guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo del 21 giugno a Roma... Partecipa alla discussione

Abbiamo le mani sporche di sangue. Mentre Gaza muore, la Madleen della Freedom Flotilla tenta di rompere l’assedio. A Roma si rinnova in silenzio il memorandum militare con Israele. Chiedo di sospendere ogni cooperazione. Stop al genocidio. Palestina li Partecipa alla discussione

Manifestazione per Gaza a Roma, Conte: “Governo complice, cittadini dicono stop al genocidio” - Anche il leader 5 Stelle a Roma. “Questa è una piazza che tre forze politiche hanno sollecitato muovendo da una mozione unitaria presentata in Parlamento. Ma è la piazza dell’umanità di tutti gli ital ... Da msn.com

Corteo per Gaza, gli organizzatori: qui in 300mila. Conte: “Stop al genocidio”. Schlein: “In corso una pulizia etnica” - Il corteo, partirà da piazza Vittorio a Roma alle ore 14 e si muoverà verso piazza San Giovanni, percorrendo via Emanuele Filiberto. I contributi degli ospiti dal palco saranno aperti da un breve ... ilfattoquotidiano.it scrive

Corteo per Gaza, Piccolotti(Avs): qui per stop genocidio in Palestina - Roma, 7 giu. (askanews) - "Siamo qui per chiedere la fine del genocidio in Palestina, la fine dello sterminio in cui anche la fame è usata come arma. Per noi il centro della richiesta politica è due p ... Lo riporta quotidiano.net

Italians demand action to ‘stop the genocide’ in Gaza at Rome rally