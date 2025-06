Roma STOP GENOCIDIO GAZA | in 300.000 alla manifestazione pacifica Free Palestine -VIDEO

Roma si anima con una testimonianza di speranza e solidarietà, dove oltre 300.000 italiani hanno sfilato pacificamente per chiedere fine alla violenza su Gaza e sui palestinesi. Un corteo indimenticabile, simbolo di un impegno condiviso per la pace e i diritti umani, che supera le divisioni e abbraccia cause universali. La mobilitazione dimostra che l’umanità non può restare indifferente: insieme, possiamo fare la differenza.

Successo indubbio, partecipazione straordinaria, corteo 100% pacifico per una causa nobile d'importanza ormai universale: basta alla violenza su Gaza e sui palestinesi! GAZA è nei cuori di almeno 300.000 italiani, ma sono molti di più i suoi sostenitori. Non è questione di antisemitismo, come

